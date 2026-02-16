SAFRAN Aktie
Marktkap. 138,75 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
380,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
336,30 €
|Abst. Kursziel*:
12,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
337,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
360,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09:01
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
