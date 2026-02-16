DAX 24.831 +0,1%ESt50 5.985 +0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,7480 -0,7%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.528 -1,1%Euro 1,1846 +0,0%Öl 67,92 -1,0%Gold 4.921 -1,4%
SAFRAN Aktie

337,20 EUR -1,10 EUR -0,33 %
STU
307,11 CHF +0,14 CHF +0,04 %
BRX
Marktkap. 138,75 Mrd. EUR

KGV 17,32
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
336,30 €		 Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
337,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
360,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:01 SAFRAN Outperform Bernstein Research
16.02.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Safran, AB Inbev, Siemens Energy, Hensoldt und Kone. Stocks in Action: Safran, AB Inbev, Siemens Energy, Hensoldt und Kone.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
Dow Jones Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt
TraderFox Safran begeistert mit dem 2026er Ausblick und erhöht die Guidance bis 2028. Die Aktie hebt zur Trendfolge ab!
dpa-afx WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung
dpa-afx AKTIEN IN FOKUS: SAFRAN-Aktie gefragt - Ausblick über Erwartung
dpa-afx ROUNDUP: Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
