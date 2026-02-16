DAX 25.181 +0,7%ESt50 6.067 +0,7%MSCI World 4.520 +0,3%Top 10 Crypto 8,7915 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.589 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 67,68 +0,5%Gold 4.921 +0,9%
Befesa Aktie

32,38 EUR -0,66 EUR -2,00 %
STU
32,36 EUR -0,78 EUR -2,35 %
GVIE
Marktkap. 1,32 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

10:16 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
32,38 EUR -0,66 EUR -2,00%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erwartet laut seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag ein schwaches Quartal. Der Industrierecycling-Dienstleister dürfte zudem am 30. April zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal eine Prognose für das Jahr 2026 abgeben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,24 €		 Abst. Kursziel*:
30,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

