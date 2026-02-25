AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,72 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der über seiner Annahme liegende Free Cashflow signalisiere einen Abbau von Lagerbeständen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,62 €
|Abst. Kursziel*:
-37,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-38,44%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|11:56
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|10:46
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
