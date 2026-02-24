DAX 25.288 +0,4%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8245 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.630 +0,2%Euro 1,1802 -0,1%Öl 69,92 -1,5%Gold 5.163 -0,1%
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie
HENSOLDT Aktie

HENSOLDT Aktien-Sparplan
74,05 EUR -6,45 EUR -8,01 %
STU
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

12:51 Uhr
HENSOLDT
74,05 EUR -6,45 EUR -8,01%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Equal Weight

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
80,60 €		 Abst. Kursziel*:
20,35%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
74,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,99%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

