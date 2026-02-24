HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
97,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
80,60 €
|Abst. Kursziel*:
20,35%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,99%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|09:11
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
