DAX 24.602 -0,9%ESt50 5.956 +0,4%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.482 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,98 +1,8%Gold 5.533 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Bayer BAY001 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Steyr Motors: Auftragsflut hält an Steyr Motors: Auftragsflut hält an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
86,25 EUR -0,40 EUR -0,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,05 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

Deutsche Bank AG

HENSOLDT Buy

13:31 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
86,25 EUR -0,40 EUR -0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Radar-Spezialist dürfte beim Verhältnis zwischen Auftragsvolumen und verbuchten Umsätzen am oberen Rand der Zielspanne zwischen 1,6 und 1,9 liegen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz Ende Februar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,15 €		 Abst. Kursziel*:
17,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,10%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

13:31 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Donnerstagvormittag
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Nachmittag nach
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net Aktien von Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT, TKMS: Satelliten-Projekt und CSG-IPO bewegen Sektor
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HENSOLDT zu myNews hinzufügen