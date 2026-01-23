Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bestätigen Kooperationsgespräche - OHB +35%
Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt.
Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.
Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. .
So reagieren die Aktien des Rüstungssektors
Auf XETRA gab die Rheinmetall-Aktie letztlich 2,13 Prozent auf 1.791,00 Euro ab. RENK fielen daneben um 3,31 Prozent auf 57,48 Euro, HENSOLDT gaben um 3,43 Prozent auf 84,55 Euro nach und TKMS verloren um 2,93 Prozent auf 96,85 Euro. Die OHB-Aktie sprang letztlich um 35,26 Prozent auf 234,00 Euro hoch.
