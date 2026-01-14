DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
Rheinmetall Aktie

1.865,50 EUR -33,00 EUR -1,74 %
STU
Marktkap. 88,09 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall AG
1.865,50 EUR -33,00 EUR -1,74%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.175,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.901,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.865,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.160,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

