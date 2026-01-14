Rheinmetall Aktie
Marktkap. 88,09 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.175,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.901,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.865,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.160,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research