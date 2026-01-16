Walmart Aktie
Marktkap. 815,83 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 US-Dollar belassen. Steven Shemesh analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Scannerdaten im Lebensmitteleinzelhandel nach US-Bundesstaaten. Bei Walmart seien im Vergleich zum Vorquartal etwas schwächere Trends erkennbar, schrieb er./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Walmart
|15:56
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
