DAX 24.651 -1,2%ESt50 5.876 -0,8%MSCI World 4.458 -1,2%Top 10 Crypto 11,92 -4,6%Nas 23.103 -1,8%Bitcoin 76.665 -3,6%Euro 1,1722 +0,6%Öl 64,91 +1,1%Gold 4.744 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Ryanair A1401Z adidas A1EWWW Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Wall Street tiefrot -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI" Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI"
Stocks in Action USA: Albemarle, ServiceNow, Novavax Stocks in Action USA: Albemarle, ServiceNow, Novavax
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
101,28 EUR -0,22 EUR -0,22 %
STU
118,35 USD -1,65 USD -1,38 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 815,83 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

RBC Capital Markets

Walmart Outperform

15:56 Uhr
Walmart Outperform
Aktie in diesem Artikel
Walmart
101,28 EUR -0,22 EUR -0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 US-Dollar belassen. Steven Shemesh analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Scannerdaten im Lebensmitteleinzelhandel nach US-Bundesstaaten. Bei Walmart seien im Vergleich zum Vorquartal etwas schwächere Trends erkennbar, schrieb er./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Outperform

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 126,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 120,90		 Abst. Kursziel*:
4,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 118,35		 Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
Analyst Name:
Steven Shemesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 122,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

15:56 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

finanzen.net Verluste in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Freitagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter
MotleyFool Is Walmart Stock Built to Withstand the Next Economic Downturn?​
MotleyFool Walmart Stock Has Been a Big Winner Recently. But Is It Overvalued Now?
MotleyFool Amazon vs. Walmart: Which Retail Powerhouse Belongs in a Long-Term Portfolio?​
Benzinga Here&#39;s How Much $1000 Invested In Walmart 20 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Walmart Reboots Top Team To Power Next Era Of AI-Driven Retail
Zacks Walmart Unveils McLay's Exit From International Unit: What to Know?
Financial Times Walmart overhauls executive team in ecommerce push
Zacks AXIL Up 29.7% on Y/Y Earnings Rise in Q2 From Walmart, Retail Growth
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen