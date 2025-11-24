Walmart Aktie
Marktkap. 870,08 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Schlussquartal 2025 und ein Aktienrückkaufprogramm hervor. Der Ausblick des Einzelhandelskonzerns sei konservativ./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Kaufen
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 126,72
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 126,08
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 124,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|18:21
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|15:21
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
