Walmart Aktie

107,32 EUR -0,10 EUR -0,09 %
STU
126,08 USD -0,53 USD -0,42 %
BTT
Marktkap. 870,08 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

DZ BANK

Walmart Kaufen

18:21 Uhr
Walmart Kaufen
Walmart
107,32 EUR -0,10 EUR -0,09%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Schlussquartal 2025 und ein Aktienrückkaufprogramm hervor. Der Ausblick des Einzelhandelskonzerns sei konservativ./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Kaufen

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 126,72		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 126,08		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 124,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

