Marktkap. 858,29 Mrd. EUR

KGV 43,64 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853

ISIN US9311421039

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe im vergangenen Quartal dank einer verbesserten Produktivität und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Seth Sigman am Donnerstag. Zudem gewinne das Unternehmen weiter Marktanteile./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 125,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 124,87		 Abst. Kursziel*:
0,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 124,23		 Abst. Kursziel aktuell:
0,62%
Analyst Name:
Seth Sigman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 126,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

14:46 Walmart Overweight Barclays Capital
14:06 Walmart Outperform RBC Capital Markets
08:01 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Walmart Kaufen DZ BANK
19.02.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

TraderFox Meinung Walmart (WMT) – Der neue CEO setzt die Messlatte bewusst tief. Und genau das könnte der Startschuss für eine positive Kursüberraschung im weiteren Jahresverlauf sein! Walmart (WMT) – Der neue CEO setzt die Messlatte bewusst tief. Und genau das könnte der Startschuss für eine positive Kursüberraschung im weiteren Jahresverlauf sein!
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Abend mit Aufschlag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen'
Dow Jones MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren
dpa-afx Walmart-Aktie dennoch im Plus: Unsichere Konjunktur lässt Walmart vorsichtiger werden
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Nachmittag in Grün
dpa-afx ROUNDUP 2: Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights Walmart
Benzinga Amazon Edges Past Walmart To Take Fortune 500 Crown For The First Time In 13 Years
MotleyFool Here's Why I'm Not Buying Walmart Stock
Business Times Amazon dethrones Walmart as world’s biggest company by sales
Business Times New Walmart CEO begins tenure with cautious outlook after another quarter of steady sales
MotleyFool Stock Market Today, Feb. 19: Walmart Falls After Cautious Profit Outlook Despite Strong E-Commerce Growth
Benzinga Walmart Stock May Take Breather After Q4 Earnings: Analyst Says Retailer Showed &#39;Solid Fundamentals&#39;
Zacks Walmart Q4 Earnings Top Estimates on E-commerce and Ad Growth
