NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das weiter harte Umfeld erfordere weitere Maßnahmen des Managements, schrieb James Hooper am Freitag nach den Zahlen des Chemiekonzerns. Die Ludwigshafener dürften von jeglicher zyklischer Erholung sehr stark profitieren./rob/ag/ajx
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
48,05 €
|Abst. Kursziel*:
10,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
48,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
