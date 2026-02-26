UBS AG

Eni Buy

14:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten erneut über den Erwartungen liegende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Joshua Stone am Donnerstagabend. Er sieht die Aktien zudem von einem Favoritenwechsel innerhalb der Energiebranche profitieren./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

