Eni Aktie
Marktkap. 55,59 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten erneut über den Erwartungen liegende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Joshua Stone am Donnerstagabend. Er sieht die Aktien zudem von einem Favoritenwechsel innerhalb der Energiebranche profitieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,77 €
|Abst. Kursziel*:
6,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,86%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|14:16
|Eni Buy
|UBS AG
|10:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|14:16
|Eni Buy
|UBS AG
|10:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|14:16
|Eni Buy
|UBS AG
|08:41
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)