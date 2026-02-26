DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5495 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt NVIDIA und AMD im Fokus: Warum David Tepper jetzt auf andere KI-Aktien setzt
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
19,84 EUR +0,57 EUR +2,95 %
STU
19,83 EUR +0,83 EUR +4,36 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,59 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

UBS AG

Eni Buy

14:16 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
19,84 EUR 0,57 EUR 2,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 18 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener hätten erneut über den Erwartungen liegende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Joshua Stone am Donnerstagabend. Er sieht die Aktien zudem von einem Favoritenwechsel innerhalb der Energiebranche profitieren./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,77 €		 Abst. Kursziel*:
6,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,86%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

14:16 Eni Buy UBS AG
10:31 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Eni Overweight Barclays Capital
26.02.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Eni Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Energiekonzern im Fokus Eni-Aktie mit Gewinnen: Öl- und Gasproduktion im Schlussquartal gesteigert - Gewinn sinkt 2025 leicht Eni-Aktie mit Gewinnen: Öl- und Gasproduktion im Schlussquartal gesteigert - Gewinn sinkt 2025 leicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu
dpa-afx ROUNDUP: Höhere Produktionsmengen gleichen bei Eni niedrige Rohstoffpreise aus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Benzinga Earnings Summary: Eni Q4
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen