Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas
Eni wird seine Öl und Gasvorkommen in Indonesien und Malaysia mit denen des malaysischen Staatsunternehmens Petronas zusammen ausbeuten.
Werte in diesem Artikel
Das neue Unternehmen soll rund 15 Milliarden US-Dollar investieren und die Förderung steigern.
Wie der italienische Energiekonzern Eni mitteilte, haben beide Seiten abschließend die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vereinbart. Es wird 19 Anlagen verwalten, davon 14 in Indonesien und fünf in Malaysia.
Das neue Unternehmen werde "finanziell unabhängig" sein und in den nächsten fünf Jahren mehr als 15 Milliarden Dollar investieren, um mindestens acht neue Projekte zu entwickeln und 15 Explorationsbohrungen niederbringen. Etwa 3 Milliarden Barrel Öläquivalent an entdeckten Reserven sollen erschlossen werden.
Das Joint Venture wird mit einer Produktionsbasis von etwa 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag beginnen und dies mittelfristig auf mehr als 500.000 Barrel ausweiten.
Die Eni-Aktie notiert am Montag in Mailand zeitweise 0,24 Prozent höher bei 15,982 Euro.
