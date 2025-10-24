DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
Eni Aktie

15,73 EUR -0,13 EUR -0,79 %
STU
14,74 CHF -0,01 CHF -0,06 %
BRX
Marktkap. 46,62 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Barclays Capital

09:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
15,73 EUR -0,13 EUR -0,79%
News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht den Versorger als "Momentum-Aktie für 2026". Die Papiere der Italiener hätten die Branche nun zwei Jahre abgehängt, und dies dürfte so bleiben, schrieb sie am Sonntag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 19:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,97 €		 Abst. Kursziel*:
15,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,61%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

09:46 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:16 Eni Overweight Barclays Capital
25.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Eni Kaufen DZ BANK
24.10.25 Eni Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge
dpa-afx Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
dpa-afx ROUNDUP: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 16,50 Euro
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Dow Jones Eni erhöht Aktienrückkauf- und Kosteneinsparziel
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
Benzinga Eni, YPF Move Closer To Final Decision On Major Argentina LNG Project
Zacks Eni & Partners Greenlight Second FLNG Development in Mozambique
Zacks Eni Finalizes Sale of 30% Interest in the Baleine Field to Vitol
Zacks Eni to Convert Sannazzaro Refinery Units to Boost Biofuel Capacity
Zacks Are Investors Undervaluing Eni (E) Right Now?
Zacks Eni-Operated Zohr Gas Field Progresses With New Well Drilling
Zacks Eni Secures Strategic CCUS Partnership With BlackRock-Owned GIP
