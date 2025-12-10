Eni Aktie
Marktkap. 47,14 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,98 €
|Abst. Kursziel*:
25,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:11
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
