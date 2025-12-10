DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Eni Aktie

Eni Aktien-Sparplan
15,98 EUR +0,06 EUR +0,36 %
STU
15,98 EUR +0,01 EUR +0,06 %
GVIE
Marktkap. 47,14 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Barclays Capital

Eni Overweight

12:11 Uhr
Eni Overweight
Eni S.p.A.
15,98 EUR 0,06 EUR 0,36%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,98 €		 Abst. Kursziel*:
25,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

12:11 Eni Overweight Barclays Capital
10:11 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Eni Buy UBS AG
28.10.25 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

