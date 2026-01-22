DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
16,37 EUR -0,05 EUR -0,30 %
STU
15,48 CHF +0,17 CHF +1,10 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,61 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

Barclays Capital

Eni Overweight

08:26 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
16,37 EUR -0,05 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach einem Gespräch mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sie komme zu dem Schluss, dass der Ölkonzern weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial berge, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin passte ihre Prognosen für das vierte Quartal an die Zwischenberichte anderer Sektorunternehmen an./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,48 €		 Abst. Kursziel*:
21,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:26 Eni Overweight Barclays Capital
14.01.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 Eni Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
Zacks Eni Launches Congo LNG Phase 2 as FLNG Nguya Arrives Offshore Congo
Zacks Eni to Acquire 50% Stake in Exploration Block OFF-5 Offshore Uruguay
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen