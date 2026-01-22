Eni Aktie
Marktkap. 48,61 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach einem Gespräch mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Sie komme zu dem Schluss, dass der Ölkonzern weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial berge, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin passte ihre Prognosen für das vierte Quartal an die Zwischenberichte anderer Sektorunternehmen an./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,48 €
|Abst. Kursziel*:
21,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
