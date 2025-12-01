DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.550 -0,6%Top 10 Crypto 8,4870 -2,8%Nas 22.788 -1,6%Bitcoin 56.746 -1,3%Euro 1,1779 -0,3%Öl 72,17 +1,7%Gold 5.174 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Deutsche Telekom-Aktie dreht ins Minus: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant Deutsche Telekom-Aktie dreht ins Minus: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
159,34 EUR -6,96 EUR -4,19 %
STU
187,74 USD -7,92 USD -4,05 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,97 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

DZ BANK

NVIDIA Kaufen

17:56 Uhr
NVIDIA Kaufen
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
159,34 EUR -6,96 EUR -4,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 225 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ingo Wermann attestierte dem Chipriesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "Schlussquartal mit Rekorden" und weiter steigender Erlösdynamik. Die Markterwartungen seien sowohl mit den Zahlen als auch dem Ausblick deutlich übertroffen worden./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Kaufen

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 187,34		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 187,74		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,38

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

18:01 NVIDIA Buy UBS AG
17:56 NVIDIA Kaufen DZ BANK
17:51 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:01 NVIDIA Overweight Barclays Capital
11:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

dpa-afx Krise vorbei? Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Dow Jones MÄRKTE USA/Schwächer - Nvidia trotz starker Zahlen unter Druck
finanzen.net NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Verluste
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia mit deutlichem Kursverlust trotz starker Zahlen
finanzen.net NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen kräftig im Minus: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken
MotleyFool Why Did Nvidia Stock Crash Today After Blowout Earnings?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Oracle, Meta, NVIDIA and SoftBank
Benzinga Goldman Sachs Stays Bullish On Nvidia Stock, Sees Nearly 30% Upside
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Nvidia, Lumentum and RF Industries
Zacks Compared to Estimates, Nvidia (NVDA) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks NVIDIA Crushes All Estimates in Q4 Earnings, Says AI Frenzy Is Not Over
Benzinga Nvidia To Rally More Than 53%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
Benzinga Why Cramer Says Nvidia Sellers Are Getting It Dead Wrong
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen