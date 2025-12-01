NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,97 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 225 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ingo Wermann attestierte dem Chipriesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein "Schlussquartal mit Rekorden" und weiter steigender Erlösdynamik. Die Markterwartungen seien sowohl mit den Zahlen als auch dem Ausblick deutlich übertroffen worden./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Kaufen
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 187,34
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 187,74
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 259,38
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|18:01
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|17:56
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18:01
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|17:56
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18:01
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|17:56
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:51
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG