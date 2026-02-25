Auftragspaket

Der australische Drohnenabwehr-Spezialst DroneShield hat neue Aufträge an Land gezogen. Die Anleger reagieren erfreut und greifen bei der DroneShield-Aktie weiter zu.

• DroneShield sichert sich neue Militäraufträge in zweistelligem Millionenwert

• Auftragspaket bestehend aus sechs eigenständigen Verträgen

• Zusammenarbeit mit Reseller findet Fortsetzung



DroneShield hat am Donnerstag per Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen Militärverträge im Gesamtwert von 21,7 Millionen AUD gesichert hat. Laut der Mitteilung handelt es sich dabei um ein Auftragspaket bestehend aus sechs eigenständigen Verträgen, die über einen inländischen Reseller vermittelt wurden. Der Endkunde stammt aus dem westlichen Militärbereich. "Die Aufträge umfassen die Lieferung von mobilen Drohnenabwehrsystemen, Ersatzteilsets und Software-Abonnements", heißt es dabei. Alle Komponenten seien laut DroneShield bereits auf Lager, sodass die Lieferung voraussichtlich noch im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden könne, während der Eingang der Zahlung im zweiten Quartal 2026 erwartet werde.

Langfristige Partnerschaft mit Reseller

Wie DroneShield weiter mitteilte, besteht bereits eine langjährige Geschäftsbeziehung zwischen dem australischen Drohnenabwehr-Spezialisten und dem involvierten Wiederverkäufer, die mit dem neuen Auftrag weiter fortgesetzt wird. Der Reseller gehöre dabei zu einem nicht namentlich genannten, global agierenden und börsennotierten Konzern mit Milliardenumsatz. Über die letzten sieben Jahre habe DroneShield bereits 39 Verträge von diesem Reseller erhalten, deren Gesamtwert sich ohne den aktuellen Auftrag auf mehr als 17,8 Millionen AUD belaufen habe. Der aktuelle Auftrag allein ist somit mehr wert als alle bisherigen Verträge zusammen. Dies unterstreicht die stabile Nachfrage nach den C-UAS-Lösungen des Unternehmens und festigt die Position von DroneShield als verlässlicher Lieferant inm sensiblen Verteidigungsmarkt.

So reagiert die DroneShield-Aktie

An der australischen Börse in Sydney ging die DroneShield-Aktie am Donnerstag mit einem kräftigen Plus von 8,85 Prozent auf 3,69 AUD aus dem Handel. Nach einigen Kursrücksetzern in den vergangenen Wochen scheint sich das Papier inzwischen wieder etwas gefangen zu haben, seit Jahresbeginn steht nun ein Plus von 19,81 Prozent an der Kurstafel. Allein in den letzten fünf Handelstagen konnte der Anteilsschein dabei um 16,77 Prozent steigen.

Redaktion finanzen.net