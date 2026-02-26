Trotz Nahost-Konflikt

Nach einem Kurssprung zum Wochenstart setzt unter DroneShield-Anlegern am Dienstag wieder Ernüchterung ein - die Aktie verliert kräftig an Boden.

• DroneShield: Deutlicher Rücksetzer nach Kurssprung

• Hohe Volatilität trotz starker Jahresperformance

• Neue Militärverträge stützen langfristige Story



Mit einem kräftigen Plus hatte die DroneShield-Aktie noch den Start in die neue Woche und den neuen Börsenmonat März begrüßt. Am Dienstag zeigt sich die Stimmung gegenüber dem Drohnenabwehrspezialisten aber wieder gedämpft. Die Aktie rutschte im Handel an der Börse in Sydney schlussendlich um 6,22 Prozent auf 3,620 US-Dollar ab.

Dennoch ist die Mittelfristbilanz für Anleger überaus positiv: Seit Jahresstart haben sie ein Plus von mehr als 17 Prozent in ihren Depots, auf Sicht der letzten zwölf Börsenmonate konnte die DroneShield-Aktie sogar satte 361 Prozent an Wert gewinnen.

Stimmung für Rüstungskonzerne sackt am Dienstag ab

Obwohl Verteidigungsaktien im derzeitigen geopolitischen Umfeld und insbesondere seit der Eskalation im Nahost-Konflikt am vergangenen Wochenende stark im Anlegerfokus stehen, schlägt den Branchenvertretern am Dienstag wenig Kauflaune entgegen. Das bekommen auch die deutschen Rüstungsvertreter in Teilen zu spüren.

Angesichts einer Kursrally im Sektor stellt sich vielen Anlegern aber zunehmend die Frage, ob es sich hier noch um Kaufgelegenheiten handelt oder ob das Wachstumspotenzial bereits ausgereizt ist. Mit Blick auf DroneShield zeigt sich dies auch in einer äußerst volatilen Kursentwicklung. Dabei hatten sich die Australier zuletzt Militärverträge im Gesamtwert von 21,7 Millionen AUD gesichert, das Auftragspaket besteht aus sechs eigenständigen Verträgen, die über einen inländischen Reseller vermittelt wurden. Der Endkunde stammt aus dem westlichen Militärbereich. Auch darüber hinaus sind die Auftragsbücher bei DroneShield gut gefüllt - ebenso wie bei einem Großteil der Branchenvertreter.

DroneShield ist vom Nischenplayer zum Börsenstar im Abwehrkampf gegen Drohnen aufgestiegen: Nach einem Rekordjahr 2025, vollen Auftragsbüchern und neuen Militärdeals ist die Aktie Anfang März 2026 zum Hebel auf das globale Counter UAS Wachstum geworden. Das Unternehmen will sich operativ neu ausrichten und hat sich dafür auch personelle Unterstützung geholt: Michael Powell soll als Chief Operating Officer (COO) ernannt den Schwerpunkt auf die internationale Ausweitung der Geschäftsaktivitäten legen.

Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten. Bis dahin sollten Anleger insbesondere die starken Schwankungen der Aktie im Blick behalten. Dabei lohnt sich auch ein Blick auf mögliche Investitionsalternativen im Verteidigungssektor.

