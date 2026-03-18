Kursschwankungen

Die DroneShield-Aktie gerät zum Wochenbeginn deutlich unter Druck. Erneute Kapitalmaßnahmen und die Ausweitung des Radar-Portfolios sorgen dabei für Aufmerksamkeit.

• DroneShield-Aktie fällt deutlich

• 315.000 neue Mitarbeiter-Aktien ausgegeben

• Radar-Portfolio mit Robin Radar erweitert



Wer­bung Wer­bung

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, rückt aktuell aus mehreren Gründen in den Fokus der Anleger. Neben geplanten Expansionsschritten in Europa, sorgen insbesondere neue Kapitalmaßnahmen und ein Ausbau des Radar-Portfolios für Aufmerksamkeit. Hinzu kommt, dass das Unternehmen angesichts steigender geopolitischer Spannungen zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnt.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der Kursentwicklung wider: An der Heimatbörse in Sydney zeigte sich die Aktie zuletzt volatil, mit deutlichen Schwankungen nach oben und unten. Am Montag schloss das Papier kräftige 7,71 Prozent tiefer bei 3,83 AUD. Neue Nachrichten zu Wochenbeginn haben die Anlegerstimmung nicht weiter verschlechtert. Die aktuelle Krise im Nahen Osten scheint jedoch zunehmend das Vertrauen an den Börsen zu belasten und sorgt für einen deutlichen Stimmungsumschwung.

Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen ist die langfristige Entwicklung positiv: Seit Jahresbeginn legte die Aktie rund 24 Prozent zu, über zwölf Monate betrachtet stieg der Kurs sogar um beeindruckende 263 Prozent - ein deutliches Signal für das weiterhin hohe Interesse der Investoren.

Wer­bung Wer­bung

Aktuelle Kapitalmaßnahme: Neue Aktien aus Mitarbeiteroptionen

Im Zentrum der Anleger-Aufmerksamkeit steht die jüngste Mitteilung vom vergangenen Freitag, die über die Ausgabe von 315.000 neuen Aktien, welche aus der Ausübung von Performance-Optionen stammen, berichtet. Diese Maßnahme ist Teil der Umsetzung von Performance-Optionen, die zuvor an Mitarbeiter des Unternehmens vergeben wurden. Das ist bereits die dritte Kapitalmaßnahme dieser Art im März 2026.

Die neu ausgegebenen Aktien stammen aus Optionen, die im Rahmen des unternehmensweiten Mitarbeiter-Bonusprogramms gewährt wurden. Die entsprechenden Performance-Optionen wurden im November 2025 beziehungsweise Januar 2026 fällig. Ziel dieses Programms ist es, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden, was entscheidend für das Wachstum von DroneShield Limited ist.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktien wurden ohne Barzahlung ausgegeben und sind in allen Belangen gleichberechtigt mit den bestehenden Aktien derselben Klasse. Sie unterliegen keinen Verkaufsbeschränkungen, sodass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre Aktien im Rahmen der geltenden Unternehmenshandelsrichtlinie und der gesetzlichen Vorgaben zu verkaufen. Nach der Notierung werden insgesamt 922.792.667 Aktien des Unternehmens gehandelt, während noch 7.941.528 Optionen ausstehen, die bisher nicht gezeichnet wurden.

DroneShield baut Radar-Portfolio aus

Darüber hinaus arbeitet DroneShield künftig mit Robin Radar Systems zusammen, um sein Radarangebot zu erweitern, wie der Konzern am letzten Mittwoch in einer Pressemitteilung bekanntgab. Kunden erhalten damit zusätzliche Optionen für mehrschichtige Luftraumüberwachung in Verteidigungs-, Infrastruktur- und Sicherheitsanwendungen.

DroneShield setzt auf eine offene Plattform, die interoperable Sensoren von Drittanbietern integriert. Die Kombination aus Robins 360-Grad-Radar und DroneShields KI-gestützter Sensorfusion (SensorFusionAI) ermöglicht präzise Erkennung und Verfolgung von Drohnen in komplexen Umgebungen. Die Partnerschaft soll Skalierbarkeit und hohe Genauigkeit verbinden, ohne die Systemkomplexität zu erhöhen.

C. Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net