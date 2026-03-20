DAX21.898 -2,2%Est505.387 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +3,8%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.324 +4,5%Euro1,1581 +0,2%Öl112,8 +3,0%Gold4.406 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch! Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen im Blick

Sinopec-Aktie nach Gewinneinbruch unter Druck - volatile Ölpreise bewegen auch BP, Shell und ExxonMobil

23.03.26 11:01 Uhr
Ölpreise belasten: Sinopec-Aktie nach Gewinneinbruch tiefrot - auch BP, Shell und NYSE-Titel ExxonMobil im Fokus | finanzen.net

Nach einem Gewinneinbruch gerät die Sinopec-Aktie unter Druck. Dabei bewegen die Ölpreise auch die Kurse von BP, Shell und ExxonMobil.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,27 EUR -0,18 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
China Petroleum & Chemical (Sinopec)
0,50 EUR -0,01 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
140,28 EUR 1,22 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,16 EUR -0,85 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
112,96 USD 3,41 USD 3,11%
News
Ölpreis (WTI)
88,29 USD -9,94 USD -10,12%
News

• Sinopec-Aktie unter Druck nach Gewinneinbruch
• Schwache Ölpreise im Jahr 2025 belasten
• BP, Shell und ExxonMobil reagieren ebenfalls

Wer­bung

Die Aktie des chinesischen Ölriesen China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) gerät zunehmend unter Druck. Grund dafür ist ein deutlicher Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2025, der Anleger aufhorchen lässt.

Schwache Ölpreise und Energiewandel belasten

Wie aus der Unternehmensbilanz hervorgeht, meldete Sinopec einen Rückgang des Nettogewinns um 36,8 Prozent. Das Unternehmen führt dies vor allem auf schwache petrochemische Margen sowie eine zunehmende Substitution durch neue Energiequellen zurück. Zusätzlich belasteten niedrige Ölpreise im Jahr 2025 das Ergebnis erheblich, da geringere Erlöse aus raffinierten Produkten und insgesamt engere Margen die Profitabilität drückten.

An der Börse kam diese Entwicklung schlecht an: Die Sinopec-Aktie verlor im Handel in Hongkong letztlich 4,62 Prozent auf 1,24 HKD, während auch der Gesamtmarkt schwächelte.

Wer­bung

Rückgänge bei Produktion und Absatz

Auch operativ zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Der Raffineriedurchsatz sank leicht um 0,8 Prozent auf 250,3 Millionen Tonnen. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei den Kernprodukten aus, denn sowohl die Benzin- als auch die Dieselproduktion gingen spürbar zurück. Diese Entwicklung spiegelt eine insgesamt schwächere Nachfrage wider.

Parallel dazu entwickelten sich auch die Verkaufszahlen negativ. Die Absätze von Benzin und Diesel gingen zurück, während gleichzeitig die Durchschnittspreise für wichtige Kraftstoffe sanken. Lediglich im Kerosingeschäft zeigte sich eine positive Entwicklung, da hier sowohl die Produktion als auch der Absatz moderat gesteigert werden konnten.

Leichte Stabilisierung - aber Risiken bleiben hoch

Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte das Unternehmen seine Raffineriemargen leicht verbessern. Dies gelang unter anderem durch eine stärkere Entwicklung bei Nebenprodukten wie Schwefel und Petrolkoks, die dazu beitrugen, gestiegene Rohölimportkosten und höhere Transportausgaben teilweise auszugleichen.

Wer­bung

Im Upstream-Geschäft verzeichnete Sinopec eine leicht steigende Produktion. Sowohl die Rohölförderung als auch die Erdgasproduktion legten moderat zu, was dem Unternehmen zumindest teilweise Stabilität verlieh.

Dennoch bleibt der Ausblick angespannt. Ein Rückgang der Brent-Ölpreise um rund 20 Prozent im Jahr 2025 belastete die Erträge erheblich. Hintergrund sind zunehmende Sorgen über eine schwächere globale Nachfrage sowie ein mögliches Überangebot im Jahr 2026. Auch im Chemiesegment zeigte sich die Schwäche deutlich, da die Umsätze aufgrund fallender Preise spürbar zurückgingen.

Ausblick: Fokus auf Investitionen und Gasgeschäft

Für das Jahr 2026 plant Sinopec umfangreiche Investitionen in Höhe von 131,6 bis 148,6 Milliarden Yuan. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem Ausbau der Öl- und Gasförderung, der Weiterentwicklung von Erdgasprojekten sowie dem Ausbau der Infrastruktur für Speicherung und Transport.

Während die Ölproduktion voraussichtlich weitgehend stabil bleiben soll, setzt das Unternehmen verstärkt auf Wachstum im Gasgeschäft.

Nach Sinopec-Zahlen: So reagieren Aktien von BP, Shell und ExxonMobil

Ein Blick auf internationale Wettbewerber wie BP, ExxonMobil und Shell zeigt, dass der Druck durch volatile Ölpreise die gesamte Branche betrifft. Allerdings sind westliche Konzerne häufig breiter aufgestellt und profitieren stärker vom globalen Gasgeschäft sowie von liquiden Märkten für LNG.

Zum Wochenstart zeigt sich bei der Kursentwicklung der Wettbewerber ein gemischtes Bild: Die Aktie von BP verliert im Handel in London zeitweise rund 0,07 Prozent auf etwa 5,61 Pfund, während Papiere von Shell um 0,95 Prozent auf etwa 34,01 Pfund abgeben. ExxonMobil-Titel gewinnen im vorbörslichen NYSE-Handel dagegen um 0,41 Prozent auf 160,32 US-Dollar.

C. Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
19.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightBarclays Capital
17.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen