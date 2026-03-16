Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 219,61 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 2,94%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach strategischen Aussagen zum Konzernportfolio mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Buy" belassen. Die größten Auswirkungen habe der Krieg im Nahen Osten auf den Gaspreis, schrieb Mark Wilson in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Shell sei unter den großen integrierten Ölkonzernen am stärksten im Flüssiggasgeschäft engagiert. Ein Drittel des operativen Cashflows stamme aus diesem Segment. Dem Unternehmen zufolge dürfte die Nachfrage nach Flüssiggas bis 2040 um 54 bis 68 Prozent steigen in Relation zu 2025./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 19:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,15 £
|Abst. Kursziel*:
2,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|09.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets