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Warburg Research

Nagarro SE Buy

12:06 Uhr
Nagarro SE Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass nach der Entkräftigung von Betrugsvorwürfen durch eine unabhängige Prüfung der Blick nun wieder auf die operative Erholung des IT-Dienstleisters gerichtet sei. Die Zahlen für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeugten von der verhaltenen konjunkturellen Lage, schrieb er. Das gelte allerdings für den gesamten Softwaresektor./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,20 €		 Abst. Kursziel*:
-5,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
98,85%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

12:06 Nagarro Buy Warburg Research
24.03.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
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