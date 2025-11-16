DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
Nagarro Aktie

66,10 EUR +8,25 EUR +14,26 %
Marktkap. 687,6 Mio. EUR

KGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
WKN A3H220

ISIN DE000A3H2200

Symbol NGRRF

Nagarro SE Buy

11:26 Uhr
Nagarro SE Buy
Nagarro SE
66,10 EUR 8,25 EUR 14,26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,65 €		 Abst. Kursziel*:
44,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,72%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

11:26 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus
TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Nagarro SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt letztendlich zurück
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus
Nagarro-Aktie zweistellig im Plus: Mehr verdient - Aktienrückkauf
ROUNDUP 2: IT-Dienstleister Nagarro verdient mehr - Aktienkurs steigt deutlich
Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag
Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
Nagarro SE: All Nag Beteiligungs-GmbH & Co. KG, buy
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
PR Newswire Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
Nagarro SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
Nagarro SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Nagarro releases Q3 2025 results with 9.4% YoY revenue growth in constant currency and 27.2% YoY increase in Adjusted EBITDA; announces share redemption and buyback
