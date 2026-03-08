Hot Stocks heute: Ölpreis über 100$ - Diese Energie-Aktien profitieren jetzt | Adobe unter Druck

Podcast

Der Ölpreis bleibt über der Marke von 100 US-Dollar und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten nehmen weiter zu.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Energieaktien. Welche Öl- und Gasunternehmen jetzt besonders profitieren könnten, schauen wir uns genauer an. Im Fokus stehen Energiekonzerne, die nicht direkt im Nahen Osten aktiv sind und daher von hohen Energiepreisen profitieren können, ohne operativ stark betroffen zu sein. Dazu zählen unter anderem Petrobras, Repsol und Equinor. Außerdem sprechen wir über strukturelle Veränderungen im Technologiesektor: Adobe steckt nach schwachen KI-Fortschritten in einer Krise, der CEO tritt zurück und mehrere Analysten senken ihre Kursziele deutlich. Welche Chancen sich jetzt für Anleger ergeben und welche Aktien besonders interessant sein könnten - das analysieren wir in diesem Podcast. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.