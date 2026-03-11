DAX23.411 -0,8%Est505.711 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,1 -0,7%Gold5.094 ±0,0%
Ölpreis-Boost

TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost

13.03.26 09:38 Uhr
TotalEnergies-Aktie höher: Ausfall in Nahost durch gestiegene Ölpreise mehr als ausgeglichen | finanzen.net

Die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) sei eingestellt oder werde aktuell eingestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TotalEnergies
71,31 EUR 1,18 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das entspreche rund 15 Prozent der Gesamtförderung von TotalEnergies. Die Produktion auf dem Festland der UAE sei nicht betroffen. Der gestiegene Ölpreis dürfte den Ausfall zudem mehr als ausgleichen.

Wer­bung

So reiche ein Anstieg des Preises für Öl der Sorte Brent um 8 US-Dollar je Barrel (159 Liter) aus, um den Finanzmittelfluss des operativen Geschäfts (CFFO) aus dem Irak, Katar und Offshore UAE auf Basis von 60 Dollar je Barrel auszugleichen.

Brent-Öl kostete am Donnerstagabend zuletzt gut 97 Dollar je Barrel. Ende Februar, vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran, hatte der Preis bei rund 73 Dollar gelegen.

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der Euronext in Paris zeitweise 1,19 Prozent höher bei 71,24 Euro.

/mis/nas

PARIS (dpa-AFX)

11.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026TotalEnergies OverweightBarclays Capital
09.03.2026TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026TotalEnergies BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026TotalEnergies OverweightBarclays Capital
05.03.2026TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026TotalEnergies BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026TotalEnergies OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026TotalEnergies KaufenDZ BANK
11.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026TotalEnergies NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026TotalEnergies HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026TotalEnergies NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.

