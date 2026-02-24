TotalEnergies Aktie
Marktkap. 140,53 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
66,48 €
|Abst. Kursziel*:
-5,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
66,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,55%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:16
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08:16
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.