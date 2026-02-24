DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1765 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.051 +1,2%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,19 +0,0%Gold 5.186 +0,8%
TotalEnergies Aktie

66,70 EUR +0,12 EUR +0,18 %
STU
79,06 USD +1,23 USD +1,58 %
BTT
Marktkap. 140,53 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Neutral

08:16 Uhr
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
66,70 EUR 0,12 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
66,48 €		 Abst. Kursziel*:
-5,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
66,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,55%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:16 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
12.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.02.26 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net TotalEnergies präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net TotalEnergies-Aktie gewinnt trotz Gewinnrückgang und gedrosselter Aktienrückkäufe
Dow Jones Totalenergies übernimmt Kontrolle an Raffinerie in Zeeland - Agentur
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Europäische Energieaktien mit schwachem viertem Quartal? So bewertet Morgan Stanley den Energiesektor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
reNEWS TotalEnergies starts surveys at 2GW NordSee 1
EN, TOTAL Indicative dates for 2026 dividends
Zacks TotalEnergies (TTE) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
EN, TOTAL TotalEnergies proposes a dividend of 3.40€/share for fiscal year 2025, a 5.6% increase
EN, TOTAL Fourth quarter and full year 2025 results
Zacks Petrobras-TotalEnergies Deal Remains Unrecognized by Namibia
Zacks TotalEnergies to Report Q4 Earnings: What to Expect This Season?
Benzinga TotalEnergies Locks In 15-Year Solar Deal To Power Google&#39;s Texas Data Centers
