TotalEnergies Aktie
Marktkap. 135,43 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach "starken" Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Jahr 2026 eine Fortsetzung der "Zwei-Säulen-Strategie" des Ölkonzerns. Durch den zunehmenden Einsatz von KI sei das Unternehmen gut positioniert, um von Produktivitätssteigerungen und Energielieferverträgen zu profitieren./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
64,75 €
|Abst. Kursziel*:
20,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
64,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,12%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:16
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
