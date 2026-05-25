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Marktkap. 5,05 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

UBS AG

WACKER CHEMIE Neutral

08:06 Uhr
WACKER CHEMIE Neutral
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
96,95 EUR -3,25 EUR -3,24%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 104 Euro angehoben, die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der weitere Spielraum sei begrenzt, schrieb Christian Bell am Montagabend. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Neutral

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
104,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
100,90 €		 Abst. Kursziel*:
3,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
96,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,27%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:06 WACKER CHEMIE Neutral UBS AG
22.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
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