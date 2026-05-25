WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 5,05 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 104 Euro angehoben, die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der weitere Spielraum sei begrenzt, schrieb Christian Bell am Montagabend. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Neutral
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
104,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
100,90 €
|Abst. Kursziel*:
3,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
96,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,27%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:06
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:06
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG