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Marktkap. 4,75 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

13:46 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
93,30 EUR 2,70 EUR 2,98%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse seien ein Spiegel der positiven Eckdaten, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
92,70 €		 Abst. Kursziel*:
-18,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
93,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,54%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

15:41 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
13:46 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:46 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
29.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
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