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Symbol WKCMF

UBS AG

WACKER CHEMIE Buy

15:21 Uhr
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
81,05 EUR 1,45 EUR 1,82%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,45 €		 Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,64%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

15:21 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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