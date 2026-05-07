HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS Aktien-Sparplan
36,82 EUR -0,16 EUR -0,43 %
STU
Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Sector Perform

09:06 Uhr
HUGO BOSS Sector Perform
HUGO BOSS AG
36,82 EUR -0,16 EUR -0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. In der Textilindustrie seien die Rohstoffkosten seit Beginn des Iran-Konflikts um bis zu 30 Prozent gestiegen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Gemeinsam mit höheren Transportkosten dürfte dies ab dem zweiten Halbjahr zu einem leichten Preisanstieg führen. In diesem Umfeld bevorzugt er Einzelhändler wie Inditex oder Next, die flexibel aufgestellt sind und ihre Preise diktieren können. Für Hugo Boss haben seine Gewinnerwartungen bis 2027 Bestand./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Sector Perform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
36,65 €		 Abst. Kursziel*:
3,68%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
36,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,20%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

09:06 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
06.05.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
06.05.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

