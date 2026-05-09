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Marktkap. 56,71 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Buy

09:06 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien von Rheinmetall von 1700 auf 1550 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Ausverkauf sei überzogen und es ergebe sich eine Einstiegschance, schrieb Christian Cohrs am Montag. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar enttäuscht, bei genauerem Hinsehen sprächen die Gründe dafür allerdings gegen allzu viel Skepsis. In seinem Bewertungsmodell wird er angesichts der Umsetzungsrisiken aber nun nochmals vorsichtiger./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.550,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.227,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.173,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,05%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.016,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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