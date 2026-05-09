Rheinmetall Aktie
Marktkap. 56,71 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien von Rheinmetall von 1700 auf 1550 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Ausverkauf sei überzogen und es ergebe sich eine Einstiegschance, schrieb Christian Cohrs am Montag. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar enttäuscht, bei genauerem Hinsehen sprächen die Gründe dafür allerdings gegen allzu viel Skepsis. In seinem Bewertungsmodell wird er angesichts der Umsetzungsrisiken aber nun nochmals vorsichtiger./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1.550,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.227,20 €
|Abst. Kursziel*:
26,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.173,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,05%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.016,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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