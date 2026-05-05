Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 30,25 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngemittelkonzern erbringe weiterhin in allen Geschäftsbereichen eine gute Performance und profitiere von den positiven Fundamentaldaten des Agrarmarktes, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 69,16
|Abst. Kursziel*:
22,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 69,13
|Abst. Kursziel aktuell:
22,96%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 75,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|19:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
|UBS AG
|13.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|19:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
|UBS AG
|13.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|19:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|03.03.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.