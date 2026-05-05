DAX 24.339 -1,3%ESt50 5.912 -1,0%MSCI World 4.755 +0,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,5%Nas 26.171 +1,4%Bitcoin 68.039 -0,2%Euro 1,1775 +0,4%Öl 101,1 -2,2%Gold 4.720 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie in Rot: Erwartungen in Q1 übertroffen - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen Commerzbank-Aktie in Rot: Erwartungen in Q1 übertroffen - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX geht erneut schwach ins Wochenende Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX geht erneut schwach ins Wochenende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
58,58 EUR +0,36 EUR +0,62 %
STU
69,13 USD +0,75 USD +1,10 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,25 Mrd. EUR

KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DWB8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CA67077M1086

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

19:26 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
58,58 EUR 0,36 EUR 0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Düngemittelkonzern erbringe weiterhin in allen Geschäftsbereichen eine gute Performance und profitiere von den positiven Fundamentaldaten des Agrarmarktes, schrieb Andrew Wong in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 69,16		 Abst. Kursziel*:
22,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 69,13		 Abst. Kursziel aktuell:
22,96%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 75,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

19:26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight Barclays Capital
07.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Sell UBS AG
13.03.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Scotiabank skeptisch: Aktien von K+S & Co. geben Rallygewinne ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar
finanzen.net Aktien von CF Industries, Nutrien, K+S und Co.: Warum die Dünger-Rally die Öl-Hausse in den Schatten stellt
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zacks Nutrien Q1 Earnings Beat Estimates on Record Potash Volumes
Zacks Nutrien (NTR) Surpasses Q1 Earnings and Revenue Estimates
Zacks Intrepid Potash (IPI) Q1 Earnings Surpass Estimates
Zacks Nutrien (NTR) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Unveiling Nutrien (NTR) Q1 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
Zacks Nutrien (NTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Zacks Is Nutrien (NTR) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Nutrien, CF Industries and Yara
RSS Feed
Nutrien (Ex Potash Agrium) zu myNews hinzufügen