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AI Analyse

Warburg Research

PATRIZIA SE Buy

10:21 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,54 €		 Abst. Kursziel*:
45,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,08%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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