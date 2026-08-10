Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,62 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
AI Analyse
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Umfeld des Optoelektronik-Unternehmens erscheine schwierig und berge Risiken für das mittelfristige Profitabilitätsziel, schrieb Jonathon Unwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine mögliche Erholung im China-Geschäft könne jedoch Aufwärtspotenzial bieten./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
29,78 €
|Abst. Kursziel*:
-9,34%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
30,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,62%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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