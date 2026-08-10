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AI Analyse

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

11:56 Uhr
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
30,90 EUR 1,08 EUR 3,62%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Umfeld des Optoelektronik-Unternehmens erscheine schwierig und berge Risiken für das mittelfristige Profitabilitätsziel, schrieb Jonathon Unwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine mögliche Erholung im China-Geschäft könne jedoch Aufwärtspotenzial bieten./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
29,78 €		 Abst. Kursziel*:
-9,34%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
30,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,62%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

11:56 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
09:41 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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