BankM AG

Pentixapharm Kaufen

08:49 Uhr

Die Analysten von BankM haben nach der Vorlage des Halbjahresberichts ihre Einschätzung zur Pentixapharm Holding AG aktualisiert. Nach Angaben von Analyst Dr. Roger Becker habe das Unternehmen die positive Entwicklung seiner Pipeline bestätigt und zugleich mit der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung die Finanzierungsbasis für die PANDA-Phase-3-Studie deutlich gestärkt. Dementsprechend bestätigt BankM das positive Urteil zur Aktie.

Mit Vorlage des Halbjahresberichts 2026 habe die Pentixapharm Holding AG laut BankM die positive Entwicklung ihrer Entwicklungs-Pipeline bestätigt. Im Fokus der letzten Wochen und Monate habe die Beantragung der FDA-Genehmigung, also der IND, zum Start der Phase-3-Studie in der Subtypisierung des primären Aldosteronismus mit PentixaFor gestanden. Nach dem Berichtszeitraum habe das Projekt den Fast Track-Status der FDA erhalten; dies impliziere einen intensiveren Austausch mit der Zulassungsbehörde und gestalte das Prüfverfahren insgesamt effizienter. Zur statistischen Absicherung der Studienergebnisse sei im Rahmen des Studienprotokolls die Anzahl der in die Studie aufzunehmenden Patienten von rund 270 auf rund 325 erhöht worden. Nach Angaben des Unternehmens habe dies keinen materiellen Einfluss, weder auf den Zeitrahmen der Studie noch auf die Finanzierungsreichweite bis in das Geschäftsjahr 2028 hinein.

Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Juli 2026 habe das Unternehmen nach Angaben von BankM einen Bruttoerlös von rund 20,4 Mio. Euro erzielt; nach Abzug der damit verbundenen Kosten resultiere ein Nettoemissionserlös von etwa 19,65 Mio. Euro. Zusammen mit den 18,5 Mio. Euro aus der Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der Eckert & Ziegler SE und den vorhandenen liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag von knapp 3,6 Mio. Euro beliefen sich die verfügbaren Mittel auf rund 41,75 Mio. Euro. Diese dienten laut BankM im Wesentlichen der selbständigen und weitreichenden Finanzierung der PANDA-Phase-3-Studie und verschafften dem Unternehmen damit eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit potenziellen Partnern zu treten.

Gleichzeitig verbleibe nach wie vor das Restrisiko einer erfolgreichen Zulassung mit einer empirischen Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5 Prozent, wie BankM im Basisstudien-Update vom 25. Juni 2026 ausgeführt habe. Diesen Parameter seien laut BankM aus Vorsichtsgründen bewusst konservativ ausgewählt worden: Man habe ihn empirisch aus der Therapeutika-Entwicklung hergeleitet, obwohl er für ein Diagnostikum wie PentixaFor höher liegen dürfte.

Nach dem erwartungsgemäß negativen Konzernergebnis zum ersten Halbjahr von -6,9 Mio. Euro nach -8,4 Mio. Euro im Vorjahr gehe der Vorstand in seiner Guidance von einem Ergebnis für das Gesamtjahr von rund -21,6 Mio. Euro aus. Die im Vergleich zur Vorjahresperiode verbesserten operativen Kennzahlen belegten laut BankM die Wirksamkeit der strukturell verbesserten Kostenkontrolle.

Nach rein technischer Anpassung des Netto-Emissionserlöses, der Anzahl neu emittierter Aktien sowie der Marktparameter ergebe sich ein fairer Wert pro Aktie von 11,33 Euro. Damit bestätigen die Analysten von BankM ihr Rating „Kaufen“.

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(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.08.2026 um 8:45 Uhr)

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