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BankM AG

Pentixapharm Kaufen

11:09 Uhr
Pentixapharm Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Pentixapharm Holding AG Unitary
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Die Analysten von BankM haben eine neue Studie zur Pentixapharm Holding AG veröffentlicht. Analyst Roger Becker sieht das auf Radiotheranostik spezialisierte Unternehmen mit seiner CXCR4-Plattform in einem strukturell wachsenden Markt attraktiv positioniert, taxiert den fairen Wert auf 12,61 Euro je Aktie und vergibt das Rating „Kaufen“.

Pentixapharm habe nach Darstellung von BankM auf Basis des breit validierten Chemokinrezeptors CXCR4 eine Theranostik-Plattform entwickelt, die zielgerichtete Diagnostik und Radiotherapie verbinde – in einem Radiotheranostik-Markt, der strukturell wachse und zunehmend im Fokus großer Pharmaunternehmen stehe.

Im Zentrum stehe das Phase-3-Programm PANDA: PentixaFor solle die Subtypisierung des primären Aldosteronismus (Conn-Syndrom) erstmals nicht-invasiv per PET/CT ermöglichen und damit den invasiven, kaum skalierbaren bisherigen Standard ablösen. Da diese häufige, aber stark unterdiagnostizierte Ursache von Bluthochdruck inzwischen ein leitliniengestütztes Screening für alle Hypertonie-Patienten erfahre, adressiere der First-in-class-Ansatz einen erheblichen ungedeckten Bedarf. Mit der FDA-IND-Freigabe im Juni 2026 könne die Studie in H2 2026 starten; eine Europa-Erweiterung solle folgen.

Entscheidend für den Investmentcase bleibe die Finanzierung. Pentixapharm habe den Cash-Burn reduziert und die Reichweite bis Q1 2027 gesichert. Geplant sei nun eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung von bis zu € 20 Mio., deren Mittel überwiegend in PANDA fließen – mit dem starken Signal, dass die Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH ihr Bezugsrecht vollständig ausüben wollen.

Das Ergebnis der Analyse des rNPV (risikoadjustierter Barwert) resultiere in einem Fairen Wert von € 12,61 post-money. Die Wertermittlung basiere auf einem Erlös- und dem daraus abgeleiteten Lizenzmodell. Beide Modelle treffen viele Annahmen, die durch intensive Marktrecherchen ermittelt worden seien. Dabei seien Konsens- bzw. Mittelwerte verwendet worden, um ein Base Case-Szenario zu zeichnen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Konsolidierung im Radiopharma-Sektor sehen die Analysten von SMC-Partner BankM Pentixapharm mit ihrer differenzierten CXCR4-Plattform strategisch weiterhin attraktiv positioniert. In Perspektive zum aktuellen Kurs impliziere der Faire Wert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.06.2026, 11:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958


Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der BankM AG am 25.06.2026 erstmals veröffentlicht.


Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/Pentixapharm_20260625_BasisstudienUpdateSMCpoweredbyBankM_frei.pdf


Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

 

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pentixapharm Kaufen

Unternehmen:
Pentixapharm Holding AG Unitary		 Analyst:
BankM AG		 Kursziel:
12,61 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,24 €		 Abst. Kursziel*:
462,95%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
468,02%
Analyst Name:
Dr. Roger Becker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:09 Pentixapharm Kaufen BankM AG
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