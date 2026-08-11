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AI Analyse

DZ BANK

Fresenius SECo Kaufen

10.08.26
Fresenius SECo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,97 EUR -0,07 EUR -0,15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Kaufen

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
46,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
46,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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