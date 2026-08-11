Fresenius Aktie
Marktkap. 26,42 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
AI Analyse
Fresenius SECo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
46,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
46,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:31
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|Fresenius Buy
|UBS AG
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|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
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|UBS AG
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|DZ BANK
|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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