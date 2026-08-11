SMC Research

PVA TePla Kaufen

10.08.26

Die PVA TePla AG hat auch im zweiten Quartal einen hohen Auftragseingang erzielt und damit die Basis für eine deutliche Beschleunigung des Wachstums in den kommenden Quartalen gelegt. Laut SMC-Research fielen die Ergebniszahlen zwar etwas schwächer aus als erwartet, an der positiven Einschätzung der mittelfristigen Entwicklung ändere dies aber nichts. Analyst Adam Jakubowski hat seine Schätzungen leicht reduziert, nach dem jüngsten Kursrückgang das Rating aber wieder von „Hold“ auf „Buy“ angehoben.

Nach dem sehr starken Auftragseingang im ersten Quartal, der seinerzeit eine regelrechte Euphoriewelle an der Börse ausgelöst und die Aktie in der Spitze auf über 45 Euro getrieben habe, seien die Bestellungen der Monate April bis Juni laut SMC-Research zwar weiterhin solide, aber doch deutlich moderater ausgefallen. Besonders erfreulich sei die Entwicklung im Segment Metrology gewesen, dessen Auftragseingang mit 35 Mio. Euro das zweithöchste Niveau nach dem außergewöhnlich starken Wert vom Jahresanfang markiert habe. Im Segment Material Solutions hätten die Bestellungen mit 30 Mio. Euro hingegen unter den drei vorangegangenen Quartalen gelegen, im Vorjahresvergleich sei aber dennoch ein Anstieg um 18 Prozent erzielt worden.

Zusammen mit dem sehr starken ersten Quartal stehe im Segment Material Solutions damit im ersten Halbjahr ein Auftragsplus von 77 Prozent auf 89 Mio. Euro beziehungsweise das 1,3-Fache der Halbjahreserlöse zu Buche. In der Metrology seien die Neuaufträge sogar um 83 Prozent auf 97,7 Mio. Euro gestiegen, sodass sich insgesamt ein Plus beim Auftragseingang von 80 Prozent auf 186,7 Mio. Euro ergeben habe.

Nach Angaben von SMC-Research bilde dies eine exzellente Basis für die künftigen Quartale, in denen PVA TePla dementsprechend eine deutliche Zunahme der Umsatz- und vor allem der Ertragsdynamik erwarte. Erstere sei gegenüber dem ersten Quartal zwar bereits im Frühjahr sichtbar geworden, sodass der Umsatz erstmals seit Anfang 2024 wieder über dem Vorjahresniveau gelegen habe. Das Ergebnis sei hingegen noch in beiden Segmenten wie auch im Konzern rückläufig gewesen.

Dies solle sich im dritten und vor allem im vierten Quartal deutlich ändern, zumal sich mehrere Sondereffekte, die das erste Halbjahr ergebnisbelastend geprägt haben, nicht wiederholen sollten. Vor diesem Hintergrund habe PVA TePla die Prognose für 2026 mit einem Umsatz von 255 bis 275 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen 26 und 31 Mio. Euro bestätigt, sie ergebnisseitig aber in Richtung der unteren Hälfte des Korridors konkretisiert.

Die Analysten sähen PVA TePla weiterhin auf einem sehr guten Weg und erwarteten für die nächsten Quartale und Jahre ein sehr kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Dies spiegele sich auch in den Schätzungen von SMC-Research wider, die nach dem Auftragsboom der vergangenen Quartale im Mai spürbar angehoben worden seien. Die Zahlen des zweiten Quartals seien nun zwar etwas unter den Erwartungen geblieben, weshalb die Prognosen für 2026 – insbesondere auf der Ergebnisseite – leicht reduziert worden seien. Für das laufende Jahr kalkuliere SMC-Research nun mit einem Umsatz von 275 Mio. Euro und einem EBITDA von 25,6 Mio. Euro, nachdem bislang 282,6 Mio. Euro beziehungsweise 29,1 Mio. Euro erwartet worden seien.

Das Kursziel habe sich infolge dieser Anpassungen leicht von 41,00 Euro auf 39,30 Euro reduziert. Da die Aktie zuletzt wegen der erhöhten Volatilität rund um das KI-Thema und jüngst in Reaktion auf die Q2-Zahlen deutlich nachgegeben habe, sehe SMC-Research nun – anders als noch im Mai – wieder ein signifikantes Aufwärtspotenzial für das Papier. Entsprechend werde das Urteil von zuletzt „Hold“ auf „Buy“ angehoben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.08.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 10.08.2026 um 7:55 Uhr fertiggestellt und am 10.08.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026_08_10_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

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Bildquellen: PVA TePla AG