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Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

12:01 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
30,76 EUR 0,84 EUR 2,81%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Metrologie- und Materiallösungen stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Grundsätzlich bleibe die Anlagestory aber intakt./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
82,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,55%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

12:41 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:01 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08:01 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: PVA TePla AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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