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Symbol SUVPF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

11:41 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
252,50 EUR 4,30 EUR 1,73%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal mit einem weiterhin stabilen Abschneiden des Laborausrüsters. Das dritte Quartal dürfte demnach ähnlich verlaufen sein wie das erste Halbjahr - mit Werten in der Mitte der Jahreszielspannen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
251,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
252,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,48%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

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11.09.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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