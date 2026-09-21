Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 15,39 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal mit einem weiterhin stabilen Abschneiden des Laborausrüsters. Das dritte Quartal dürfte demnach ähnlich verlaufen sein wie das erste Halbjahr - mit Werten in der Mitte der Jahreszielspannen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
284,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
251,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
252,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,48%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
276,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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