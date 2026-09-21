Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

11:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal mit einem weiterhin stabilen Abschneiden des Laborausrüsters. Das dritte Quartal dürfte demnach ähnlich verlaufen sein wie das erste Halbjahr - mit Werten in der Mitte der Jahreszielspannen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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