OHB Aktie
Marktkap. 3,66 Mrd. EURKGV 45,05 Div. Rendite 0,52%
WKN 593612
ISIN DE0005936124
Symbol OHBTF
AI Analyse
OHB SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für OHB nach einer Roadshow von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze die Wachstumsdynamik und das mittelfristige Auftragspotenzial des Spezialisten für Raumfahrtsysteme, schrieb Sriram Krishnan am Donnerstag. Die jüngste Kursschwäche bringe eine gute Gelegenheit für einen Wiedereinstieg mit sich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: OHB Buy
|Unternehmen:
OHB SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
175,20 €
|Abst. Kursziel*:
71,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
175,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,65%
|
Analyst Name:
Sriram Krishnan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|OHB neutral
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