Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 237,62 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
AI Analyse
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Neutral" belassen. Bei Investorentreffen habe das Management des Ölkonzerns zahlreiche weitere Möglichkeiten aufgezeigt, um Erträge und Cashflow zu steigern, schrieb Joshua Stone am Donnerstag./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,08 £
|Abst. Kursziel*:
-2,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
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|24.09.26
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|14.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|12:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets