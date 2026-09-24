ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 158,45 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Gael de-Bray am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Infinitus-Portfolios. Er sieht sich bestärkt in seiner Einschätzung, dass die Schweizer einer der Hauptprofiteure des Wandels in KI-Rechenzentren hin zu 800 Volt Gleichstrom werden./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
76,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,26 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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