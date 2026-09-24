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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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85,92 EUR +0,26 EUR +0,30 %
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Marktkap. 158,45 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

12:26 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
85,92 EUR 0,26 EUR 0,30%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 76 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Gael de-Bray am Donnerstag anlässlich der Präsentation des Infinitus-Portfolios. Er sieht sich bestärkt in seiner Einschätzung, dass die Schweizer einer der Hauptprofiteure des Wandels in KI-Rechenzentren hin zu 800 Volt Gleichstrom werden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,26 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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