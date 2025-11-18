DAX 23.246 +0,3%ESt50 5.543 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,11 -1,1%Gold 4.113 +1,1%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

58,46 EUR -0,04 EUR -0,07 %
STU
54,46 CHF +0,36 CHF +0,67 %
SWX
Marktkap. 110,93 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
Deutsche Bank AG

11:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
58,46 EUR -0,04 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Sell" belassen. Auf einem Kapitalmarkttag in den USA habe der Industriekonzern den Erfolg des Betriebsmodells "ABB Way" und den Transformationsprozess beleuchtet, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Das abgehobene bereinigte Margenziel (Ebitda) liege ebenso wie die bestätigte organische Wachstumsprognose im Rahmen der Erwartungen. Die Bewertung der Aktien erscheine angemessen, und andere Branchentitel - insbesondere Schneider Electric - hätten mehr Wachstums- und Margenpotenzial./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
49,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
54,32 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,79%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
54,46 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,03%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

11:56 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
09:26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
18.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

