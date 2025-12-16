DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.136 -0,5%Euro1,1755 ±0,0%Öl60,23 -0,2%Gold4.309 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres
Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie  Hot Stocks heute: Netflix wird Angebot nachbessern - Bank Aktien mit Deregulierung-Phantasie 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Milliarden-Exit

Warum SoftBank trotz KI-Wette alle NVIDIA-Aktien verkauft hat

16.12.25 03:30 Uhr
SoftBank verkauft alle Anteile an NASDAQ-Aktie NVIDIA - Son erklärt die Gründe | finanzen.net

SoftBank-Gründer Masayoshi Son hat sich erstmals ausführlich zum Verkauf der gesamten NVIDIA-Beteiligung geäußert. Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen - doch er habe keine andere Wahl gehabt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,94 CHF 0,68 CHF 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,22 EUR 1,22 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
89,05 EUR -5,15 EUR -5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Son erklärte, er habe "geweint" beim Verkauf der NVIDIA-Aktien
• SoftBank verkaufte im Oktober 32,1 Millionen Aktien für 5,83 Milliarden US-Dollar
• Bereits 2019 hatte SoftBank alle NVIDIA-Anteile verkauft - ein heute teurer Fehler

Wer­bung

Masayoshi Son über den NVIDIA-Aktienverkauf: "Ich habe geweint"

Beim FII Priority Asia Forum in Tokio am 1. Dezember 2025 erklärte Masayoshi Son, er habe "geweint", als er die Entscheidung traf, die NVIDIA-Aktien zu verkaufen. Der SoftBank-Gründer betonte, er hätte keine einzige Aktie abgestoßen, wenn das Unternehmen nicht dringend Kapital für neue KI-Investitionen benötigt hätte.

SoftBank hatte am 11.November 2025 im Rahmen der Quartalszahlen bekannt gegeben, seine gesamte NVIDIA-Beteiligung - 32,1 Millionen Aktien - im Oktober für 5,83 Milliarden US-Dollar verkauft zu haben. Der Erlös fließt in die Finanzierung der wachsenden KI-Ambitionen des japanischen Technologiekonzerns, darunter die Beteiligung an OpenAI und der Bau von Rechenzentren im Rahmen des sogenannten Stargate-Projekts.

OpenAI und das Stargate-Projekt

Son bezeichnete SoftBanks Engagement bei OpenAI als "All-in"-Wette und prognostizierte, dass das Unternehmen hinter ChatGPT eines Tages das wertvollste der Welt werden könnte. SoftBank investiert nach eigenen Angaben 22,5 Milliarden US-Dollar in OpenAI und erhöht damit seine Beteiligung von vier auf elf Prozent. Eine weitere Aufstockung sei möglich, abhängig von der Entwicklung des Unternehmens und künftigen Bewertungsrunden.

Wer­bung

Die Wette hat sich bislang ausgezahlt: Im November 2025 meldete SoftBank einen Quartalsgewinn von 2,5 Billionen Yen (rund 16,6 Milliarden US-Dollar) - mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Ein wesentlicher Treiber waren Bewertungsgewinne aus der OpenAI-Beteiligung.

Neben OpenAI hat SoftBank weitere KI-bezogene Akquisitionen vorangetrieben. Im März 2025 kündigte das Unternehmen die Übernahme des US-Chipdesigners Ampere Computing für 6,5 Milliarden US-Dollar an, die am 25. November 2025 abgeschlossen wurde. Im Oktober 2025 folgte die Vereinbarung zum Kauf der Robotiksparte von ABB für 5,375 Milliarden US-Dollar.

Kritik an Blasen-Warnungen

Auf dem Forum wies Son auch Bedenken hinsichtlich einer möglichen KI-Blase entschieden zurück. Wer von einer Blase spreche, sei schlicht "nicht klug genug", so der SoftBank-Chef. Er prognostizierte, dass "Super-KI" und KI-gestützte Roboter langfristig mindestens zehn Prozent zum globalen Bruttoinlandsprodukt beitragen würden - mehr als genug, um die Billionen-Dollar-Investitionen in die Technologie zu rechtfertigen.

Wer­bung

Es ist nicht das erste Mal, dass SoftBank eine NVIDIA-Position komplett auflöst. Bereits 2019 hatte der Vision Fund seinen damaligen Anteil von rund 4 Milliarden US-Dollar verkauft. Diese Aktien wären heute mehr als 150 Milliarden US-Dollar wert - ein Umstand, der in Investorenkreisen als warnendes Beispiel gilt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen