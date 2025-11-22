DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
NVIDIA Aktie

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

11:36 Uhr
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon beleuchtete am Montag die aktuelle Situation im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Derzeit seien es vor allem die Verbündeten der USA wie Korea und Taiwan, die derzeit bei Chip-Verfügbarkeit "die Nase vorn haben"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 178,88		 Abst. Kursziel*:
53,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 179,33		 Abst. Kursziel aktuell:
53,35%
Analyst Name:
Stacy Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

