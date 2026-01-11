DAX25.374 +0,5%Est506.009 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,21 +1,4%Nas23.687 +0,1%Bitcoin78.042 -0,1%Euro1,1678 +0,4%Öl63,21 +0,3%Gold4.620 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Bereich um 25.500 Punkte - Discount Short (PK2NVK)
TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an! TKMS: Strategischer Durchbruch in Indien - ein 8 Mrd. Euro-Auftrag bahnt sich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Engpässe

NVIDIA-Aktie im Fokus: Chip-Riese greift wohl auf alte Hardware zurück

12.01.26 16:14 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA unter Beobachtung: Warum der Chipkonzern wohl alte Hardware nutzt | finanzen.net

NVIDIA steht wohl vor einer überraschenden Herausforderung. Speichermangel zwingt das Unternehmen offenbar zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
158,32 EUR -1,00 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA reaktiviert fünf Jahre alte RTX 3060-Grafikkarten wegen GDDR7-Speicherknappheit
• Einzelner Wall-Street-Analyst sieht NVIDIA als Top-Short-Idee für 2026
• Europäische Chiphersteller kämpfen um Anschluss

Wer­bung

Alte Hardware als Notlösung: RTX 3060 feiert unerwartetes Comeback

Der KI-Boom fordert wohl seinen Tribut in der Lieferkette. NVIDIA plant laut AD HOC NEWS, im ersten Quartal 2026 die bereits fünf Jahre alte GeForce RTX 3060 wieder in die Massenproduktion zu nehmen. Der Grund: Die Grafikkarte aus 2021 verwendet den leichter verfügbaren GDDR6-Speicher, während die moderne RTX-50-Serie auf den knappen GDDR7-Speicher angewiesen ist. Diese Engpässe haben NVIDIA bereits gezwungen, die Produktion neuerer Modelle wie der RTX 5060 und 5050 um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Die Wiederbelebung älterer Technologie zeigt, wie selbst der dominierende KI-Chipriese von globalen Lieferkettenproblemen nicht verschont bleibt.

Bearisher Außenseiter: Dieser Analyst widerspricht dem Wall-Street-Konsens

Während die meisten Analysten weiterhin bullisch für NVIDIA sind, geht Jay Goldberg von Seaport Research einen radikal anderen Weg. Als einziger Wall-Street-Analyst hält er an einer Verkaufsempfehlung für NVIDIA fest und betrachtet die Aktie sogar als Top-Short-Idee für 2026. Seine Begründung: Tech-Giganten wie Meta und Alphabet entwickeln eigene maßgeschneiderte Chips, die ab 2026 NVIDIAs Dominanz herausfordern könnten. Zusätzlich sieht er Risiken in den hohen Ausgaben und Rabatten, die NVIDIA in Cloud-Vereinbarungen gewährt - Zugeständnisse im Wert von 26 Milliarden US-Dollar. Diese Faktoren könnten laut Goldberg die bisherige Erfolgsgeschichte der Aktie empfindlich stören.

Europas Chipindustrie kämpft um Anschluss an NVIDIAs KI-Dominanz

Während NVIDIA mit 80 Prozent Marktanteil bei KI-Prozessoren den Markt beherrscht, stehen europäische Halbleiterhersteller vor der Herausforderung, ihren Platz im KI-Wettlauf zu finden. Unternehmen wie ASML müssen 2026 ihre Stärken in Lithographie und Materialwissenschaften weiter ausbauen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Experten fordern die Bildung von Innovationsclustern und warnen vor protektionistischen Tendenzen, die den technologischen Fortschritt hemmen könnten. Die europäische Chipindustrie steht unter Druck, neue Strategien zu entwickeln, um mit US-Technologieriesen wie NVIDIA im rasant wachsenden KI-Markt mithalten zu können.

Wer­bung

NVIDIA-Aktie im Fokus

Zum Wochenstart notiert die NVIDIA-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise 0,47 Prozent im Plus bei 185,72 US-Dollar. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine um rund 37 Prozent zulegen.

Abgesehen von NVIDIA-Bär Jay Goldberg zeigen sich die Analysten insgesamt sehr zuversichtlich für die NVIDIA-Aktie. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 41 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für NVIDIA abgegeben. Neben einem "Sell"-Rating und einem "Hold"-Rating gibt es sonst nur Kaufempfehlungen für den Chip-Riesen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 264,97 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 352,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 200,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von +43,34 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Freitag bei 184,86 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen