IPO-Welle 2026

Nach Jahren der Zurückhaltung stehen einige der wertvollsten Privatunternehmen vor dem Börsengang. SpaceX, Anthropic und Co. könnten 2026 die größte IPO-Welle seit Jahren auslösen.

• Die drei größten IPO-Kandidaten könnten zusammen mehr einbringen als alle US-IPOs von 2025

• SpaceX plant einen Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit einer möglichen Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar

• Anthropic hat die Anwaltskanzlei Wilson Sonsini für IPO-Vorbereitungen engagiert



Wer­bung Wer­bung

SpaceX, Anthropic und OpenAI: Die Billionen-Dollar-Kandidaten

Das Jahr 2026 könnte als Wendepunkt für den US-amerikanischen IPO-Markt in die Geschichte eingehen. Wie Gizmodo in einer Analyse vom 2. Januar 2026 berichtet, bereiten sich mit SpaceX, Anthropic und OpenAI drei der wertvollsten privaten Technologieunternehmen auf einen möglichen Börsengang vor. Allein diese drei Unternehmen könnten zusammen mit Bewertungen von mehreren Billionen US-Dollar an die Börse gehen - mehr als alle rund 200 US-IPOs des Jahres 2025 zusammen einbrachten.

SpaceX gilt als das Herzstück der IPO-Erzählung für 2026. Tesla-CEO Elon Musk bestätigte die Börsenpläne im Dezember 2025 auf der Plattform X. Das Raumfahrtunternehmen strebt Berichten zufolge eine Bewertung von bis zu 1,5 Billionen US-Dollar an und könnte mehr als 30 Milliarden US-Dollar einsammeln. Rund 70 Prozent der Einnahmen stammen mittlerweile von Starlink, dem Satelliten-Internetdienst mit über 8,5 Millionen Nutzern weltweit.

Wer­bung Wer­bung

Anthropic, der Entwickler des KI-Modells Claude, hat im Dezember 2025 die Anwaltskanzlei Wilson Sonsini mit den Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang beauftragt. Das Unternehmen wird auf 300 bis 350 Milliarden US-Dollar geschätzt und hat sich mit seinen Enterprise-Lösungen für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Rechtsberatung positioniert.

Krypto und KI-Infrastruktur: Kraken und Lambda Labs

Neben den großen Namen bereiten sich auch spezialisierte Unternehmen auf den Gang an die Börse vor. Die Kryptobörse Kraken reichte am 19. November 2025 vertraulich einen Antrag auf ein IPO bei der US-Börsenaufsicht SEC ein und peilt das erste Quartal 2026 an. Einen Tag zuvor hatte das Unternehmen eine Finanzierungsrunde über 800 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die Kraken mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet - ein Anstieg von 33 Prozent innerhalb von zwei Monaten. Zu den Investoren zählen institutionelle Schwergewichte wie Citadel Securities und Jane Street.

Im Bereich KI-Infrastruktur positioniert sich Lambda Labs als einer der heißesten IPO-Kandidaten. Der GPU-Cloud-Anbieter hat laut dem Analysedienst Sacra Morgan Stanley, JPMorgan und Citigroup für einen Börsengang in der ersten Jahreshälfte 2026 engagiert. Lambda erreichte im Mai 2025 einen annualisierten Umsatz von rund 500 Millionen US-Dollar und schloss im November 2025 eine Series-E-Finanzierung über 1,5 Milliarden US-Dollar ab. Zudem sicherte sich das Unternehmen einen Deal mit NVIDIA über 1,5 Milliarden US-Dollar für das Leasing von 18.000 GPUs sowie eine Multi-Milliarden-Dollar-Vereinbarung mit Microsoft für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

Wer­bung Wer­bung

Harvey und Cerebras: Senkrechtstarter mit Fragezeichen

Zwei weitere Unternehmen sorgen für Aufsehen, auch wenn ihre IPO-Pläne weniger konkret sind. Das Legal-AI-Startup Harvey hat im Dezember 2025 eine Series-F-Finanzierung über 160 Millionen US-Dollar unter Führung von Andreessen Horowitz abgeschlossen, die das Unternehmen mit 8 Milliarden US-Dollar bewertet. Wie TechCrunch berichtet, hat Harvey damit innerhalb eines Jahres drei Mega-Finanzierungsrunden durchlaufen und seine Bewertung von 3 auf 8 Milliarden US-Dollar fast verdreifacht. Mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar und 50 der 100 größten US-Anwaltskanzleien als Kunden gilt Harvey als führender Anbieter im Bereich Legal-Tech.

Der KI-Chip-Entwickler Cerebras zog seinen IPO-Antrag im Oktober 2025 zurück, plant jedoch eine Wiedereinreichung. CEO Andrew Feldman erklärte, das Unternehmen wolle aktualisierte Finanzdaten und Strategieinformationen vorlegen. Cerebras wurde zuletzt mit 8,1 Milliarden US-Dollar bewertet und gilt als einer der wenigen ernsthaften Herausforderer von NVIDIA im Bereich KI-Prozessoren. Laut Kalshi-Prognosemärkten liegt die Wahrscheinlichkeit für eine IPO-Ankündigung vor 2027 bei 77 Prozent. Ob alle genannten Unternehmen tatsächlich 2026 an die Börse gehen, hängt von der Marktentwicklung und dem regulatorischen Umfeld ab. Sollten jedoch SpaceX, Anthropic oder OpenAI den Schritt wagen, könnte dies den Beginn einer neuen Ära für Tech-IPOs markieren.

D. Maier / Redaktion finanzen.net